Mathilde Krieger nommée directrice générale de Novaxia Investissement

(AOF) - Pour accompagner l'accélération de son développement et son entrée en assurance-vie, Novaxia Investissement, société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière, a recruté Mathilde Krieger en tant que directrice générale. Diplômée d'un Master in Management, spécialisé en Finance de marché et d'un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine de l'ESCP-EAP, Mathilde débute sa carrière en 2009 chez Oddo Banque privée en tant que banquier privé.

Elle intègre la Française de 2011 à 2016 où elle se voit confier le service commercial à destination des réseaux de distribution Grands comptes CGP pour la commercialisation de l'offre immobilière non cotée et OPCVM du groupe.

En 2016, elle poursuit sa carrière chez Theseis en tant que Directrice placements et de la gestion privée où elle a la charge de sélectionner l'offre financière et de développer l'approche patrimoniale des entités commerciales du groupe.

Dotée d'une double expertise en finance et en immobilier, Mathilde Krieger réunit des expériences en société de gestion et en gestion privée. Elle rejoint les équipes de Novaxia Investissement en tant que directrice générale et membre du comité stratégique pour piloter la levée de fonds et accompagner les ambitions de développement de Novaxia Investissement, auprès des partenaires conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et assureurs.