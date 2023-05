Mathieu-Groupe Fayat choisit Forsee Power pour électrifier ses balayeuses et laveuses

(AOF) - Forsee Power, acteur des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Mathieu (entreprise familiale appartenant au Groupe Fayat) a choisi d’équiper ses balayeuses et laveuses de voirie avec les systèmes de batterie de Forsee Power pour permettre des opérations zéro émission en milieu urbain. Les véhicules intègreront Zen 8 Slim, une batterie polyvalente et ultra-mince développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway.

Pour contribuer à la décarbonation des transports, notamment dans les centres-villes où la concentration des émissions est la plus importante, le constructeur Mathieu a adapté son offre et propose désormais des véhicules 100% batteries, sans émission durant les opérations.

La balayeuse de voirie compacte Azura et la laveuse de voirie multi-options Aquadyne, deux produits référencés par la centrale d'achats publics UGAP, seront commercialisées en versions électriques, équipées des systèmes de batteries Zen 8 Slim de Forsee Power.

