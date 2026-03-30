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Match Group règle à l'amiable les accusations de la FTC selon lesquelles il aurait partagé illégalement les données des utilisateurs d'OkCupid
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Match Group MTCH.O a réglé un procès intenté par la Commission fédérale du commerce (FTC) qui l'accusait d'avoir donné à une société extérieure accès aux données personnelles de millions d'utilisateurs d'OkCupid, notamment des photos, des informations démographiques et des informations de localisation, selon un document déposé au tribunal.

La FTC a déclaré que les utilisateurs d'OkCupid n'avaient jamais été informés que leurs informations seraient partagées en 2014 avec Clarifai, une société de technologie de reconnaissance faciale, contrairement aux politiques de confidentialité d'OkCupid.

L'accord conclu lundi devant le tribunal fédéral de Dallas interdit à Match de faire de fausses déclarations sur la confidentialité des informations des utilisateurs et exige que la société basée à Dallas certifie qu'elle s'y conforme. Match n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles.

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