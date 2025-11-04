Match Group prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les utilisateurs payants continuant de baisser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions)

Match Group MTCH.O prévoit mardi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes, soulignant les difficultés persistantes de ses efforts de redressement, la société mère de Tinder s'efforçant de convertir les utilisateurs occasionnels en utilisateurs fidèles et payants.

Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges prolongés.

La société, qui possède également les plateformes de rencontres populaires OkCupid et Plenty of Fish, a investi massivement dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités et l'intégration de fonctions avancées d'intelligence artificielle conçues pour revitaliser l'engagement des utilisateurs et renforcer la sécurité. Toutefois, ces efforts n'ont pas encore produit de gains substantiels, la croissance du nombre d'utilisateurs n'étant pas à la hauteur des attentes.

Le secteur des rencontres en ligne est lui-même confronté à la "lassitude du swiping", qui pousse les jeunes consommateurs à rechercher des moyens plus interactifs et plus significatifs de se connecter.

Cette évolution a remodelé le secteur des rencontres en ligne, entraînant une fragmentation du marché et une intensification de la concurrence. Des concurrents tels que Bumble BMBL.O , ainsi que de nombreuses applications de niche, sont contraints de faire évoluer rapidement leurs offres pour mieux s'aligner sur les demandes changeantes des utilisateurs.

Les améliorations ambitieuses de Match Group en matière de sécurité basées sur l'IA, qui comprennent la vérification faciale et les contrôles automatisés de l'authenticité des profils visant à répondre aux préoccupations croissantes concernant les faux profils et la sécurité des rencontres en ligne, ont été largement saluées comme étant à la pointe du secteur, mais ne se sont pas encore traduites par des améliorations mesurables en termes d'engagement ou de fidélisation de l'utilisateur.

Au troisième trimestre, la société a enregistré une baisse de 5 % du nombre de ses utilisateurs payants, qui sont passés à 14,5 millions.

Si Hinge, souvent considérée comme l'étoile montante de Match, continue à afficher une croissance robuste, elle reste trop petite pour compenser les difficultés plus générales de Tinder, l'application phare de l'entreprise.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 865 à 875 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est largement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 882,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 914 millions de dollars, soit un peu moins que les estimations de 915 millions de dollars.