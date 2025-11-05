 Aller au contenu principal
Match Group prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les payeurs continuant de diminuer
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 7 pour indiquer que les payeurs de Hinge ont augmenté au lieu de diminuer) par Kritika Lamba

Match Group MTCH.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes, soulignant les difficultés persistantes dans ses efforts de redressement, la société mère de Tinder luttant pour convertir les utilisateurs occasionnels de swipers en utilisateurs fidèles et payants.

Les actions de la société ont chuté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

La société, qui possède également les plateformes de rencontres populaires OkCupid et Plenty of Fish, a investi massivement dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités et l'intégration de fonctions avancées d'intelligence artificielle conçues pour revitaliser l'engagement des utilisateurs et renforcer la sécurité. Toutefois, ces efforts n'ont pas encore produit de gains substantiels, la croissance du nombre d'utilisateurs n'étant pas à la hauteur des attentes.

Le redressement sous la direction du nouveau directeur général Spencer Rascoff prend plus de temps que prévu, avec des progrès plus lents pour réengager les utilisateurs payants et certaines initiatives réduites, reflétant un chemin de redressement graduel, a déclaré l'analyste de M Science Chandler Willison.

Le secteur des rencontres en ligne lui-même est confronté à la "fatigue du swiping", qui pousse les jeunes consommateurs à rechercher des moyens plus interactifs et plus significatifs de se connecter.

Ce changement a remodelé le secteur des rencontres en ligne, poussant des rivaux tels que Bumble BMBL.O , ainsi que de nombreuses applications de niche, à faire évoluer rapidement leurs offres pour mieux s'aligner sur les demandes changeantes des utilisateurs.

Hinge, souvent considérée comme l'étoile montante de Match, a enregistré une augmentation de 17 % du nombre d'utilisateurs payants - une croissance qui n'a pas été à la hauteur des attentes et qui a suscité des inquiétudes parmi les analystes, compte tenu de son rôle en tant que l'un des principaux moteurs d'expansion de l'entreprise.

Les améliorations ambitieuses de Match Group en matière de sécurité basées sur l'IA, notamment la vérification faciale et les contrôles automatisés de l'authenticité des profils, ont été largement saluées comme étant à la pointe du secteur, mais elles n'ont pas encore donné de résultats tangibles.

Au troisième trimestre, la société a enregistré une baisse de 5 % du nombre de ses utilisateurs payants, qui sont passés à 14,5 millions.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 865 à 875 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est largement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 882,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 914 millions de dollars, soit un peu moins que les estimations de 915 millions de dollars.

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
5,2600 USD NASDAQ -4,19%
MATCH GROUP
31,5500 USD NASDAQ -2,92%
