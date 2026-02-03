Match Group prévoit un chiffre d'affaires en hausse, le redressement s'accélérant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Match Group MTCH.O , la société mère de Tinder, a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre, signalant ainsi les premiers bénéfices de son redressement.

La société a retravaillé ses fonctionnalités de base afin d'orienter les utilisateurs vers des rencontres plus significatives et de réduire les expériences négatives, car les jeunes utilisateurs sont de plus en plus sélectifs et ont tendance à quitter les plateformes plus rapidement.

Match a intensifié ses investissements dans l'ensemble de son portefeuille, en mettant l'accent sur les marques phares Tinder et Hinge, en déployant des outils pilotés par l'IA pour renforcer la sécurité, la crédibilité et la confiance.

Les récentes mises à jour de produits comprennent une nouvelle fonction "chimie" pour des interactions authentiques, ainsi que des outils de vérification des visages visant à réduire les usurpations d'identité et les mauvais acteurs.

Les utilisateurs payants au quatrième trimestre ont chuté de 5 % pour atteindre 13,8 millions, la société signalant une pression à court terme alors qu'elle peaufine ses produits pour améliorer les résultats à long terme.

"En 2026, nous prévoyons que les baisses de revenus directs de Tinder en glissement annuel seront similaires à celles de 2025, car nous continuons à modifier nos produits pour améliorer les résultats des utilisateurs et stimuler une croissance durable à long terme, mais avec des compromis sur les revenus à court terme", a déclaré le directeur général de Match, Spencer Rascoff.

Rascoff, qui a pris la tête de l'entreprise il y a environ un an, a mis l'accent sur l'amélioration de l'expérience des utilisateurs et le rétablissement de la confiance entre les applications.

Hinge est resté un point positif, avec des payeurs en hausse de 17 % à 1,9 million, aidé par une expansion internationale continue après les lancements au Mexique et au Brésil en 2025, a déclaré l'entreprise.

En 2026, Hinge prévoit d'étendre sa présence en Argentine, au Chili et au Pérou, tout en augmentant ses investissements en Inde.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre entre 850 et 860 millions de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 853,30 millions de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 878 millions de dollars, supérieur aux estimations de 871,3 millions de dollars.