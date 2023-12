Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastrad: vers un placement en procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Mastrad, un fabricant d'ustensiles de cuisine, a annoncé hier soir avoir demandé à être placé en procédure de sauvegarde suite à l'arrêt des commandes de son principal client, l'américain Whirlpool.



Dans un communiqué, le groupe créé en 1994 explique que la protection du Tribunal de commerce de Paris doit lui permettre de préserver sa trésorerie, de gagner du temps et de se mettre à la recherche de nouveaux partenaires.



Mastrad, qui avait finalisé deux très importantes livraisons de thermomètres connectés de la part de Whirlpool cet été, indique que le fabricant d'appareils électroménagers n'a pas émis de nouvelles commandes depuis.



Du fait d'une visibilité pour 2024 qui s'en trouve fortement amoindrie, la trésorerie du groupe se trouve dégradée et ne permet pas le paiement des échéances à venir, souligne la société.



Malgré cette mauvaise passe, Mastrad dit rester 'résolument optimiste' quant à son avenir, estimant que cette période transitoire pourrait aboutir à une transition stable en vue d'une nouvelle phase de croissance.



En attendant, la cotation de ses actions était suspendue à la Bourse de Paris.



La décision du Tribunal de commerce de Paris est attendue le lundi 8 janvier.





