Mastrad : un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 27%

(AOF) - L'activité du premier semestre (arrêté au 31 décembre 2022) de Mastrad s'est inscrite dans la continuité de l'exercice précédent, sous l'impact de plusieurs facteurs adverses : crise du pouvoir d'achat, crise Ukrainienne, difficultés d'approvisionnements. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit ainsi à 2,90 millions d'euros, en baisse de 27%. Malgré ce recul marqué de l'activité, représentant 1,1 millions d'euros, l'impact sur les résultats est resté contenu avec une perte d'EBITDA de 0,4 million d'euros, à comparer à une perte de 0,2 million d'euro un an plus tôt.

Les mesures d'économies mises en place lors de l'exercice précédent (réduction des charges fixes notamment grâce au déménagement du siège, réduction de la masse salariale, fermeture des Business Units de Hong Kong et Chicago) ont permis d'amortir l'impact de la baisse de chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation, à -0,7 million d'euros recule dans les mêmes proportions. Après impôts et résultats exceptionnels, le résultat net part du Groupe est négatif et s'élève à 1,1 million d'euros, contre une perte de 0,7 million d'euros un an plus tôt.

