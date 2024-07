Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mastrad: la période d'observation prolongée de six mois information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le titre Mastrad grimpe de plus de 15% jeudi à la Bourse de Paris suite au renouvellement de la période d'observation dont fait l'objet le fabricant d'ustensiles de cuisine dans le cadre de sa procédure de sauvegarde.



Le Tribunal de Commerce de Paris a prorogé cette période d'observation de six mois supplémentaires, jusqu'au 16 janvier 2025, afin de valider les effets des actions commerciales mises en oeuvre afin de relancer son activité.



Se disant 'confiante' dans sa capacité à retrouver des grands clients, la société s'est réjouie de cette décision de justice qui va lui permettre, de son point de due, de valider ses récents choix stratégiques.



De nouveaux produits doivent être présentés dans le courant du second semestre afin de renouer avec une croissance rentable, souligne l'entreprise dans un communiqué.



Mastrad - qui s'était retrouvée en difficulté suite à l'arrêt de l'activité liée à un contrat avec Whirlpool - assure que ses efforts commerciaux aux Etats-Unis, auprès des clients industriels et en direct via la vente en ligne, commencent à porter leurs fruits, même si son chiffre d'affaires reste fortement affecté par la fin du contrat Whirlpool.





Valeurs associées MASTRAD 0,01 EUR Euronext Paris +15,56%