Mastrad : des résultats au premier semestre loin de ses attentes

(AOF) - Spécialisée dans la commercialisation d'accessoires culinaires, Mastrad annonce que son chiffre d'affaires consolidé s'établit à 6,97 millions d'euros en baisse de 27% sur l'exercice par rapport à l'exercice précédent. Il affiche un Ebitda négatif à hauteur de 785 000 euros contre un profit de 676 000 euros, un an plus tôt. Les résultats du semestre écoulé ne sont pas conformes à ses attentes du fait de grandes difficultés d'approvisionnement dans ses usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone…) ou en composants électroniques.

De même, les fortes tensions et renchérissement sur sa chaîne logistique ont sérieusement ralenti et renchéri le coût de ses livraisons.

Mastrad a pu néanmoins adapter ses tarifs, afin de compenser partiellement la hausse des coûts, limitant ainsi la baisse de l'Ebitda.

Le groupe a réduit ses charges fixes et sa masse salariale générant ainsi une économie d'environ 500 000 euros annuelle sur le nouvel exercice 2022-2023 et a fermé ses deux business units déficitaires de Hong Kong et Chicago afin de se concentrer sur le secteur le plus porteur de son activité, à savoir ses systèmes de contrôle de température sans fil.

Mathieu Lion, PDG du groupe a commenté ses résultats semestriels : " dans un marché dégradé pour nos produits classiques mais en forte hausse pour nos produits connectés, nous persévérons dans notre pivotement stratégique et notre restructuration opérationnelle et capitalistique. (...) Le chiffre d'affaires de nos produits IoTest en forte hausse sur le semestre en cours démontrant le bien fondé de notre stratégie ".

La trésorerie du groupe au 30 juin 2022 s'élève à 383 000 euros contre 386 000 euros au 30 juin 2021. " La trésorerie doit être reconstituée à court terme avant de renouer avec une croissance profitable ", a expliqué Mastrad. Des discussions sont en cours avec nos partenaires financiers quant aux modalités d'un financement qui devrait intervenir début 2023 sous la forme d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

