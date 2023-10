Mastrad accentue ses pertes au premier semestre

(AOF) - Pionnier de la foodtech spécialisé dans la mesure de température, Mastrad creuse ses pertes au premier semestre qui se sont élevées à 1,42 million d'euros contre 1,21 millions d'euros il y a un an. En revanche, le groupe a réduit sa perte d'exploitation passant de 1,44 à 1,32 million d'euros sur ce semestre sur un an. Son EBITDA est négatif à 1 million d'euros contre - 745 000 un an plus tôt. En outre, ses ventes ont reculé de 9,8% pour atteindre 6,32 millions d'euros.

En janvier 2023, la société a procédé à un apurement de son passif via une réduction de capital par réduction de la valeur nominale des actions.

Puis, en février 2023, Mastrad a réalisé une augmentation de capital pour un montant brut de 3,5 millions d'euros(dont 2,6 millions d'euros libérés par compensation de créances relatives notamment à de la dette obligataire convertible) qui s'est traduit par l'émission de 58 523 208 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,06 euro.

Cela a permis à Mastrad de retrouver une situation financière saine avec des capitaux propres renforcés et une trésorerie nette positive.

Ainsi, fin juin 2023, après l'augmentation de capital, la trésorerie disponible s'élevait à 600 000 euros, pour une dette financière de 1,8 million d'euros, et des fonds propres de 3,1 millions d'euros.

