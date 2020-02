Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : SumUp annonce un partenariat pour une carte pro Cercle Finance • 18/02/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - La fintech SumUp annonce ce jour le lancement de sa première carte destinée à la gestion des paiements professionnels, en partenariat avec Mastercard. 'Cette carte permettra aux commerçants, artisans et autres indépendants d'accéder à leurs fonds, de surveiller attentivement leurs finances, et d'effectuer des paiements professionnels essentiels de façon simple et rapide', explique SumUp.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE +1.49%