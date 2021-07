Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : soutien à une action de la Croix-Rouge française Cercle Finance • 12/07/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Mastercard indique apporter son soutien financier à la Croix-Rouge française dans une opération visant, d'ici la fin d'année 2021, à sensibiliser 100.000 personnes particulièrement vulnérables et éloignées des soins et de contribuer à la vaccination de 25.000 d'entre elles. Grâce au soutien du Mastercard Impact Fund, la Croix-Rouge française va pouvoir déployer des dispositifs de vaccination itinérants au plus proche des lieux de vie des personnes, mais aussi faciliter leur accessibilité aux centres de vaccination déjà existants. Le groupe de solutions de paiements déclare s'être mobilisé tout au long de la crise sanitaire mondiale par une réponse de près de 100 millions de dollars qui s'appuie sur la philanthropie mondiale par le biais du Mastercard Impact Fund.

