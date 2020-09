Mastercard : reste sponsor de l'équipe féminine de l'OL

(CercleFinance.com) - Mastercard a annoncé avoir prolongé son engagement avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais (OL) en devenant sponsor officiel du maillot pour les matchs nationaux de la saison à partir de septembre 2020.

Mastercard a doublé son engagement auprès de l'équipe féminine de l'OL afin de garantir aux supporters et aux joueuses l'opportunité de se connecter à leur passion du football en ces temps plus difficiles indique le groupe.

' Il est naturel pour nous de travailler avec ces athlètes extraordinaires et de souligner leurs réalisations sur et hors du terrain pour inspirer les nombreuses générations à venir ', déclare Raja Rajamannar, chef du marketing et Responsable des communications, Mastercard.

' Le soutien et l'engagement continus de Mastercard envers le football féminin sont non seulement cruciaux pour renforcer la volonté de parité dans le sport, mais leur programme d'activation crée de nouvelles opportunités pour les fans et les joueurs ', a déclaré Jean-Michel Aulas Président de l'Olympique Lyonnais.