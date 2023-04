Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard: profits tirés par le consommateur et les voyages information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Mastercard, le numéro deux mondial du paiement, a ouvert en hausse jeudi à la Bourse de New York suite à la publication de résultats ressortis au-dessus des attentes.



Le groupe de Purchase (New York) a dépassé les prévisions de Wall Street avec son bénéfice de premier trimestre, grâce à la résistance des dépenses des ménages et au redressement du secteur des voyages.



Son bénéfice net a atteint 2,4 milliards de dollars, ou 2,47 dollars par action, contre 2,6 milliards (2,68 dollars) un an plus tôt.



Sur une base ajustée, le BPA en base diluée ressort à 2,80 dollars, contre un consensus établi à 2,72 dollars.



La valeur des transactions traitées par Mastercard a gonflé de 15% au cours du premier trimestre, tandis que la croissance des volumes a atteint 17% en monnaies locales.



Mais la statistique préliminaire du produit intérieur brut (PIB) américain de premier trimestre, publiée ce matin, a fait ressortir un net ralentissement de la croissance, ce qui pourrait peser sur la consommation des ménages.



