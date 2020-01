Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : présent au Paris Fintech Forum 2020 Cercle Finance • 28/01/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Mastercard annonce ce jour qu'il est de nouveau présent au Paris Fintech Forum 2020, afin de 'partager son expertise autour des innovations et du paiement'. 'Partager la culture de l'innovation, accompagner la digitalisation de l'économie, soutenir les nouvelles expériences intelligentes, c'est dans cette optique que Mastercard, société technologique dans l'industrie mondiale des paiements se positionne depuis plus de dix ans auprès des Fintechs', explique le groupe. Le Paris Fintech Forum 2020 se déroule à partir d'aujourd'hui, et se terminera demain.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE -2.39%