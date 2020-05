Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : nouveau président des activités européennes Cercle Finance • 04/05/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Mastercard annonce la nomination de Mark Barnett au titre de président des activités européennes basées à Bruxelles. Il assumera la responsabilité de la stratégie, de la direction et la réussite générale de tous les aspects de l'activité du groupe sur le continent. Mark Barnett succédera à l'actuel président de Mastercard Europe, Javier Perez, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, et siégera au comité de direction de Mastercard à partir du 1er juin. Il était jusque-là président de la division Royaume-Uni, Irlande du Nord et Pays Baltes.

