Mastercard : les ventes des Fêtes aux US bien orientées

Cercle Finance • 27/12/2019 à 12:09









(CercleFinance.com) - Les détaillants américains ont vu leurs ventes augmenter de 3,4% pendant la période des fêtes, les ventes en ligne augmentant pour leur part de 18,8%, selon des données publiées jeudi par SpendingPulse de Mastercard. Selon SpendingPulse - qui donne un aperçu des tendances de dépenses pour tous les types de paiement -, les dépenses en matière d'électronique et d'appareils électroménagers ont augmenté de 4,6%, tandis que la catégorie 'ameublement' a augmenté de 1,3%. L'habillement a connu pour sa part une légère augmentation, d'un pour cent d'une année sur l'autre, avec cependant une croissance du commerce électronique plus forte que prévu (+17% en glissement annuel). Les grands magasins ont enregistré une baisse globale des ventes de 1,8%, en dépit d'une hausse des ventes en ligne de 6,9%.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE +0.60%