Mastercard: inauguration de l'ECRC en Belgique

(CercleFinance.com) - Mastercard annonce inaugurer son Centre Européen de Cyber-Résilience (ECRC) au sein de son siège européen, en Belgique, réaffirmant ainsi l'engagement de l'entreprise à lutter contre les cybermenaces et à renforcer la résilience dans la région.



Ce nouveau centre, à la pointe de la technologie, permettra de renforcer les défenses contre les cybermenaces, d'accélérer les temps de réponse et de servir de centre de réflexion en matière de cybersécurité, favorisant la collaboration entre les secteurs public et privé.



L'ECRC comprend un centre de fusion, qui est au coeur de la réponse aux incidents de Mastercard, un laboratoire de criminalistique numérique, en plus de représentants de plus de 20 équipes, 'tous essentiels à la gestion d'un centre de résilience efficace'.





