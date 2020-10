Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MasterCard : fort repli des bénéfices au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en baisse de 27% à 1,6 milliard de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit 1,60 dollar par action, un BPA manquant légèrement les anticipations des analystes. Le groupe de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 4,6 points à 54,9%, pour des revenus en repli de 14% à 3,8 milliards de dollars, avec notamment une chute de 36% des volumes transfrontaliers en monnaies locales. 'Nous observons des progrès encourageants dans la trajectoire des dépenses intérieures, tandis que les dépenses de voyage demeurent au défi', commente le directeur général (CEO) de Mastercard, Ajay Banga.

