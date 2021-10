Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MasterCard : croissance de 46% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 46% à 2,3 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021, soit 2,37 dollars par action, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,8 point à 56,7%. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus augmenter de 30% à cinq milliards de dollars (+29% hors effets de changes), progression qui tient compte d'un effet positif de trois points de pourcentage lié à des acquisitions. 'Notre performance a été tirée par la réalisation de notre stratégie, des dépenses intérieures vigoureuses et une croissance solide des dépenses transfrontalières qui ont récemment retrouvé leurs niveaux prépandémiques', selon le CEO Michael Miebach.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE +0.71%