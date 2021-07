Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MasterCard : croissance de 41% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - MasterCard gagne 2% après la publication d'un bénéfice net ajusté en croissance de 41% à 1,9 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 1,95 dollar par action, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,3 point à 53,2%. Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus augmenter de 36% à 4,5 milliards de dollars (+31% hors effets de changes), progression 'soutenue par la reprise continue des dépenses intérieures et transfrontalières', selon le CEO Michael Miebach.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE +1.88%