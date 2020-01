Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : BPA trimestriel supérieur aux attentes Cercle Finance • 29/01/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en progression de 23% à deux milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2019, soit 1,96 dollar par action, BPA supérieur de huit cents à l'estimation moyenne des analystes. Le groupe de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 2,1 points à 54,4%, pour des revenus en croissance de 16% à 4,4 milliards de dollars (+17% à taux de changes constants). MasterCard explique que cette croissance s'appuie sur une augmentation du volume de dollars brut de 12% et sur progression de 16% des volumes transfrontaliers, en monnaies locales, ainsi que sur une hausse de 19% des transactions commutées.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE -0.37%