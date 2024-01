Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mastercard: bénéfice trimestriel supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Mastercard a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur d'une augmentation des transactions effectuées par les détenteurs de ses cartes de crédit.



Le bénéfice net du groupe américain a progressé de 17% pour atteindre trois milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 3,18 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 2,84 dollars.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des cartes de paiement a progressé de 13% à 6,5 milliard de dollars, soit plus que les six milliards de dollars attendus par les analystes.



Malgré ces performances meilleures que prévu, l'action Mastercard perdait 0,8% mercredi matin en cotations avant-Bourse à Wall Street. Au cours de clôture d'hier, sa capitalisation dépassait 417 milliards de dollars.





