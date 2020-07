Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard-Bénéfice meilleur que prévu malgré la réduction des dépenses des clients Reuters • 30/07/2020 à 18:03









30 juillet (Reuters) - Mastercard MA.N a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions des analystes, le groupe étant parvenu à limiter l'impact de la baisse des dépenses des consommateurs à travers le monde en réduisant ses coûts. Numéro deux mondial des cartes de paiements, le groupe américain a accusé une chute de 45% de ses volumes de transactions transfrontalières en raison de la fermeture des commerces et du coup d'arrêt donné au tourisme par la crise sanitaire. Le bénéfice net de Mastercard MA.N est tombé à 1,42 milliard de dollars (1,20 milliard d'euros) au deuxième trimestre, soit un bénéfice par action de 1,36 dollar, supérieur au consensus IBES de Refinitiv (1,16 dollar). Indiqué en hausse avant l'ouverture de Wall Street, le titre accusait un repli de 1,3% en début de séance. Son principal concurrent Visa V.N a également dépassé mardi les attentes des analystes. (Noor Zainab Hussain et David Henry; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

