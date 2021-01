Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MasterCard : baisse de 17% du bénéfice net ajusté trimestriel Cercle Finance • 28/01/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en baisse de 17% à 1,6 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit 1,64 dollar par action, un BPA dépassant néanmoins les anticipations des analystes. Le groupe de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 3,3 points à 51%, pour des revenus en repli de 7% à 4,1 milliards de dollars, avec notamment une chute de 29% des volumes transfrontaliers en monnaies locales. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, MasterCard a vu son BPA ajusté se contracter de 17% à 6,43 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de quatre points à 53,3% et des revenus en recul de 9% à 15,3 milliards.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE +2.72%