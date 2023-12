Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard: augmentation de 16% du dividende information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - Mastercard a annoncé mardi soir la décision par son conseil d'administration d'un dividende trimestriel en numéraire de 66 cents par action, soit une augmentation de 16%. Il sera versé le 9 février aux actionnaires inscrits en date du 9 janvier prochain.



Le conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions, autorisant le groupe de solutions de paiement à racheter jusqu'à 11 milliards de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A.



Ce nouveau programme de rachat d'actions entrera en vigueur à l'achèvement du programme de neuf milliards de dollars annoncé en décembre 2022. Au 1er décembre 2023, il restait une enveloppe d'environ 3,5 milliards dans le cadre de ce programme précédent.





