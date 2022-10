Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MasterCard: augmentation de 13% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 11% à 2,6 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 2,68 dollars par action (+13%), avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration d'un point à 57,7%.



Le fournisseur de solutions de paiements a vu ses revenus nets augmenter de 15% à 5,8 milliards de dollars (+23% hors effets de changes), avec en particulier un bond de 44% des volumes transfrontaliers en monnaies locales.



'Les dépenses de consommation restent résilientes et les voyages transfrontaliers poursuivent leur reprise', note son CEO Michael Miebach, ajoutant 'continuer à surveiller les impacts liés à l'inflation élevée et d'autres risques macroéconomiques et géopolitiques'.





