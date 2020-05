Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard : associé à Uber Eats pour aider Gustave Roussy Cercle Finance • 04/05/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiements Mastercard annonce s'être associé à Uber Eats pour offrir et permettre la livraison de 6.200 repas aux 3.100 collaborateurs de Gustave Roussy, appelé à participer à l'effort national pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, l'Institut Gustave Roussy s'est réorganisé pour accueillir également des patients sans cancer atteints par le Covid-19. C'est la première fois de son histoire qu'il soigne une autre pathologie que le cancer.

Valeurs associées MASTERCARD RG-A NYSE -0.52%