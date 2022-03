Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mastercard: a décidé de suspendre ses services en Russie information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le groupe indique que cette décision découle de la récente action visant à bloquer l'accès de plusieurs institutions financières au réseau de paiement Mastercard, comme l'exigent les autorités de réglementation au niveau mondial.



Avec cette action, les cartes émises par les banques russes ne seront plus prises en charge par le réseau Mastercard, quel que soit l'endroit où elles sont utilisées - à l'intérieur ou à l'extérieur de la Russie. De plus, toute carte Mastercard émise en dehors du pays ne fonctionnera pas chez les commerçants ou aux guichets automatiques russes.



Mastercard opère en Russie depuis plus de 25 ans. ' Nous avons près de 200 collègues là-bas qui rendent cette entreprise si essentielle pour de nombreuses parties prenantes. Alors que nous prenons ces mesures, nous continuerons à nous concentrer sur leur sécurité et leur bien-être, notamment en continuant à leur verser un salaire et des avantages ' indique le groupe.





