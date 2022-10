Mass transit : les Franciliens se déplacent un peu moins qu'avant la pandémie, tous modes confondus

(AOF) - L'épidémie de Covid-19 relâche progressivement son emprise sur le quotidien des Franciliens, mais elle a entraîné de forts changements dans leurs comportements de mobilité, liés en particulier au télétravail. La reprise de la fréquentation du mass transit (train, RER, métro et tramway) en Île-de-France marque ainsi un palier depuis le printemps 2022, à 80-85% de son niveau pré-crise. C'est ce que montre l'étude menée par la Mass Transit Academy et les bureaux d'études Hove et Sustainable Mobilities et présentée par l'Institut Paris Région et Transilien SNCF le jeudi 20 octobre 2022.

Selon les enquêtes publiées par Île-de-France Mobilités, en juin 2022, les Franciliens effectuent 10% de déplacements de moins qu'en 2018, alors que la tendance était à l'augmentation depuis 2010. La mobilité s'est recentrée autour du domicile : 62% des déplacements sont réalisés au sein de la commune de résidence en juin 2022, contre 49% en 2018.

Le télétravail et la visioconférence se sont fortement développés, réduisant le nombre de trajets domicile-travail, mais aussi les déplacements pour des réunions ou lors de la pause déjeuner. Les déplacements domicile-achats ont augmenté, les achats du quotidien à proximité du domicile étant devenus une occasion de sortie pour les actifs en télétravail.

Le développement du télétravail a eu un autre effet majeur sur le mass transit : l'apparition d'écarts importants entre les niveaux de fréquentation des différents jours de la semaine, à l'heure de pointe. À l'échelle de l'Île-de-France, le vendredi est désormais en écart de 18% par rapport au mardi. Le choix des jours de télétravail explique largement ce phénomène : d'après l'enquête menée par BVA pour la Mass Transit Academy en septembre 2022, le vendredi est un jour télétravaillé par 49% des télétravailleurs usagers du mass transit, contre 31% pour le mardi.

La crise sanitaire a également eu un impact sur la localisation des entreprises, qui ont opéré un recentrage vers le cœur de l'agglomération, et plus particulièrement vers les pôles de bureaux les plus établis (Paris et La Défense), très bien desservis par le mass transit.

En revanche, les départs de Franciliens vers d'autres régions françaises, tout comme les déménagements au sein de l'Île-de-France, produisent un effet limité, notamment sur la fréquentation du mass transit.