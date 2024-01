Masques à aimants : ResMed apporte des précisions

(AOF) - A la suite de la publication de notre dernière dépêche sur ResMed, la société a souhaité apporter plusieurs précisions. Elle indique que les masques à aimants de sa marque "ne font pas l’objet d’un rappel mais plus simplement d’une mise à jour de la notice concernant les interférences, lorsque les masques à aimant sont à proximité de dispositifs médicaux implantés (par exemple stimulateurs cardiaques, défibrillateurs automatiques implantables (DAI), neurostimulateurs, dérivations du liquide céphalo-rachidien (LCR), pompes à insuline ou à perfusions)".

Elle ajoute que le terme de "recall" utilisé par la FDA représente différentes situations, parmi lesquelles le rappel de produits. "Pour autant la notion de rappel en français peut porter facilement à confusion, car elle est très souvent comprise comme impliquant un retrait des produits. En l'espèce, il s'agit d'une mise à jour des contre-indications et des avertissements de ces masques avec aimants", souligne ResMed.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.