Masque obligatoire pour le personnel de l'aile ouest de la Maison blanche

WASHINGTON, 11 mai (Reuters) - Le personnel employé dans l'aile ouest de la Maison blanche, où les membres du gouvernement américain travaillent quotidiennement, ont reçu l'ordre de porter des masques en permanence quand ils se trouvent dans le bâtiment, sauf lorsqu'ils sont seuls, a annoncé lundi un membre de l'administration. Deux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués la semaine dernière à la Maison blanche, ce qui a relancé les craintes pour la santé du président, âgé de 73 ans. Il s'agit d'un militaire employé à son service et de la porte-parole du vice-président Mike Pence. (Lisa Lambert et Steve Holland, version française Jean-Philippe Lefief)

