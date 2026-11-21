Masayoshi Son, de SoftBank, aurait envisagé le rachat de SK Hynix pour 1 000 milliards de dollars, selon The Information

Masayoshi Son, directeur général de SoftBank Group 9984.T , a récemment approché des institutions de Wall Street au sujet du financement d'un éventuel « rachat » de mille milliards de dollars de la société sud-coréenne de puces mémoire SK Hynix 000660.KS , a rapporté vendredi The Information, citant des sources proches du dossier.

The Information a cité un porte-parole de SoftBank affirmant que Masayoshi Son n’envisageait plus une telle opération.

« SoftBank explore de nombreuses opportunités, et celle-ci ne fait plus l’objet d’un examen actif », indique l’article, citant le porte-parole.

SK Hynix a déclaré dans un communiqué n’avoir aucune connaissance des faits décrits dans l’article de The Information.

Elle a ajouté que toute acquisition de la société par une entité étrangère nécessiterait l’accord préalable du gouvernement, conformément à la législation coréenne.

Interrogé par Reuters, un porte-parole de SoftBank a renvoyé à la déclaration que la société avait transmise à The Information.