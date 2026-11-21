Masayoshi Son, directeur général de SoftBank Group 9984.T , a récemment approché des institutions de Wall Street au sujet du financement d'un éventuel « rachat » de mille milliards de dollars de la société sud-coréenne de puces mémoire SK Hynix 000660.KS , a rapporté vendredi The Information, citant des sources proches du dossier.
The Information a cité un porte-parole de SoftBank affirmant que Masayoshi Son n’envisageait plus une telle opération.
« SoftBank explore de nombreuses opportunités, et celle-ci ne fait plus l’objet d’un examen actif », indique l’article, citant le porte-parole.
SK Hynix a déclaré dans un communiqué n’avoir aucune connaissance des faits décrits dans l’article de The Information.
Elle a ajouté que toute acquisition de la société par une entité étrangère nécessiterait l’accord préalable du gouvernement, conformément à la législation coréenne.
Interrogé par Reuters, un porte-parole de SoftBank a renvoyé à la déclaration que la société avait transmise à The Information.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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