Marvell va racheter Lumentum dans le cadre d'une opération de 115 milliards de dollars, misant ainsi sur les centres de données dédiés à l'IA

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Marvell Technology MRVL.O rachète le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars, dette comprise, alors que le fabricant de puces sur mesure cherche à défier son grand concurrent Broadcom

AVGO.O et à tirer parti de l’essor des dépenses dans le domaine de l’IA.

Cette opération, annoncée lundi, est l’une des plus importantes de l’année 2026 et figure parmi les paris les plus audacieux jamais réalisés par les entreprises sur un boom de l’IA qui, selon les dirigeants du secteur des puces, devrait soutenir la demande de l’industrie pendant des années.

« L’infrastructure de l’IA connaît actuellement une évolution architecturale fondamentale vers la connectivité optique, créant ainsi une opportunité qui ne se présente qu’une fois par génération », a déclaré Matt Murphy, directeur général de Marvell, qui restera président-directeur général de la société issue de la fusion.

“Nous avons l’intention de contribuer à façonner la prochaine ère de la connectivité IA et de créer une valeur exceptionnelle pour nos actionnaires.”

L'action Lumentum reculait de 0,6%, tandis que celle de Marvell restait pratiquement inchangée dans les échanges avant l'ouverture.

En rachetant Lumentum – une entreprise dont la taille représente environ la moitié de la sienne –, Marvell parie que l’essor des dépenses des géants de la technologie dans le domaine de l’IA est appelé à durer et que la demande en composants optiques utilisés pour acheminer les données à haut débit continuera de dépasser l’offre.

Lumentum fabrique des produits photoniques, notamment des lasers haute performance et des composants optiques utilisés dans l’IA, le cloud computing et les réseaux de communication.

Le géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars chacun dans Marvell et Lumentum plus tôt cette année.

Il y a à peine trois ans, Marvell était un fabricant de puces relativement peu connu. Mais sa valeur boursière a depuis grimpé en flèche pour dépasser les 170 milliards de dollars, grâce à son rôle dans l’aide apportée à des géants de la technologie tels qu’Amazon AMZN.O pour développer des puces d’IA sur mesure et des technologies de réseau destinées aux centres de données.

L'accord conclu lundi pourrait également renforcer la position de Marvell dans sa course contre son concurrent Broadcom, qui a longtemps été le principal partenaire de Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O pour les puces sur mesure et propose à ses clients une gamme plus large de matériel de centre de données dédié à l'IA sous un même toit.

Marvell a remporté l’une de ses plus grandes victoires en août, en signant un contrat pour fournir des puces qui viendront compléter les processeurs d’IA de Google, représentant un chiffre d’affaires pouvant atteindre 120 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2033, ce qui donne au géant de la recherche le droit d’acquérir une participation de 12,2 milliards de dollars.

Lors de sa journée des investisseurs en octobre, Marvell a prévu pour l’exercice 2031 un chiffre d’affaires compris entre 70 et 90 milliards de dollars . L’entreprise s’attend à ce qu’environ 37,5 milliards de dollars proviennent du secteur de l’interconnexion, un marché qui, selon ses prévisions, devrait croître de 65% par an pour atteindre 65 milliards de dollars d’ici 2030.

COMMENT L'OPÉRATION EST-ELLE STRUCTURÉE?

En vertu de l’accord conclu lundi, Marvell versera 1 132 dollars par action en actions, soit une prime de 23,9% par rapport au dernier cours de clôture non influencé de Lumentum, enregistré le 28 octobre, avant que les négociations ne soient rendues publiques.

Cela confère à l’opération une valeur actionnariale de 102,54 milliards de dollars.

Marvell a déclaré que cette acquisition porterait le marché potentiel total de la société issue de la fusion à 550 milliards de dollars.

Les actionnaires de Lumentum recevront 4,5 actions Marvell pour chaque action Lumentum qu’ils détiennent, ce qui leur conférera environ 33% du capital de la société issue de la fusion, sur une base entièrement diluée.

La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du premier semestre de l’année civile 2028.

LUMENTUM POURRAIT BÉNÉFICIER DE L'INTERDICTION CHINOISE ENVISAGÉE

Depuis que les discussions entre Marvell et Lumentum ont été rendues publiques à la fin du mois dernier, l’action Lumentum a chuté d’environ 8% et celle de Marvell d’environ 22%, dans un contexte de vente massive et généralisée de titres du secteur des semi-conducteurs qui s’est accélérée à la suite des prévisions décevantes d’Intel.

Lumentum, qui est en concurrence avec la société américaine Coherent COHR.N et la société chinoise Zhongji Innolight

300308.SZ , devrait bénéficier d’une proposition d’interdiction américaine visant les nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui pourrait orienter la demande vers les fournisseurs nationaux.

Par ailleurs, Lumentum a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 1,58 et 1,63 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Marvell a déjà renforcé son activité photonique cette année. La société a finalisé en février l’acquisition de Celestial AI pour 3,5 milliards de dollars , alors que l’utilisation croissante des agents d’IA et des chatbots stimule la demande de liaisons optiques plus rapides reliant des milliers de puces dans les centres de données dédiés à l’IA.

L’action Marvell a atteint un niveau record en juin après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié le fabricant de puces sur mesure de prochaine “entreprise à un billion de dollars”. Son chiffre d’affaires annuel a plus que doublé, passant de 3 milliards de dollars pour l’exercice 2021 à 8,2 milliards de dollars pour l’exercice 2026.

L’acquisition de Lumentum par Marvell est sa plus importante opération depuis le rachat d’Inphi pour 10 milliards de dollars en 2021.