Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marvell Technology : réalise l'acquisition d'Innovium information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Marvell Technology, un leader des solutions de semi-conducteurs d'infrastructure, annonce le rachat d'Innovium dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Innovium est un fournisseur leader de solutions de mise en réseau pour les centres de données cloud et de périphérie. L'opération devrait ajouter 150 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours de l'exercice 2023. ' L'acquisition d'Innovium permet à Marvell de participer immédiatement au segment à la croissance la plus rapide du marché des commutateurs avec une solution optimisée pour le cloud '.

Valeurs associées MARVELL TECH NASDAQ 0.00%