Marvell rachète la société de puces Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars afin d'étoffer son portefeuille de réseaux

Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a annoncé mardi qu'il allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a également prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Les actions de Marvell ont baissé de 6 % dans les échanges prolongés.

L'essor de l'IA générative a accéléré le processus de développement des fabricants de puces, qui s'efforcent de concevoir les équipements les plus rapides et les plus économes en énergie pour les centres de données avancés.

L'accord permettrait à Marvell d'exploiter les travaux de la startup sur la photonique, qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour créer des connexions entre les puces d'IA et les puces de mémoire, un domaine où elle est en concurrence avec Broadcom AVGO.O et la société la plus précieuse au monde Nvidia NVDA.O .

Selon les termes de l'accord, Celestial AI recevra 1 milliard de dollars en espèces et 27,2 millions d'actions ordinaires de Marvell, d'une valeur de 2,25 milliards de dollars.

Marvell a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Celestial AI apporte des contributions significatives en termes de revenus à partir de la seconde moitié de l'exercice 2028, atteignant 500 millions de dollars en taux de fonctionnement annualisé au quatrième trimestre de l'exercice 2028 et doublant pour atteindre untaux de fonctionnement de 1 milliard de dollars d'ici le quatrième trimestre de l'exercice 2029.

L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de l'année civile 2026.

Marvell a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,20 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos le 1er novembre, a progressé de 36,8 % à 2,07 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes.

L'action de Marvell a baissé de plus de 15 % cette année en raison de la concurrence croissante sur le marché des puces d'IA et des réseaux personnalisés et des inquiétudes de Wall Street concernant une bulle de l'IA.