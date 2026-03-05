Marvell prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations grâce à l'essor des centres de données pilotés par l'IA

* Le chiffre d'affaires des centres de données de Marvell augmente de 21 % au quatrième trimestre

* Le directeur général prévoit une accélération de la croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027

* La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,40 milliards de dollars au premier trimestre, plus ou moins 5%

Marvell Technology MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, grâce à la demande croissante de puces personnalisées utilisées dans les centres de données, ce qui a fait bondir ses actions de 9% dans les échanges prolongés.

L'adoption croissante d'outils d'IA par les entreprises clientes a stimulé la demande de puces spécialisées qui alimentent les centres de données avancés, ce qui profite à des sociétés telles que Marvell et Broadcom AVGO.O qui conçoivent des circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC).

Les grandes entreprises technologiques, notamment Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui stimule la demande de puces utilisées dans les serveurs et les équipements de réseau par des entreprises telles que Marvell.

Marvell prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,40 milliards de dollars, plus ou moins 5% pour le premier trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que ces prévisions incluaient les résultats attendus de Celestial AI et de XConn Technologies.

La société basée à Santa Clara, en Californie, a cédé son activité Ethernet automobile l'année dernière et a finalisé l'acquisition de Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars , doublant ainsi les tissus photoniques, une technologie qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour connecter les puces d'intelligence artificielle et les puces de mémoire.

"Nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'accélère chaque trimestre au cours de l'exercice 2027, grâce à la vigueur continue de notre activité de centres de données, les réservations continuant de croître à un rythme record", a déclaré le directeur général Matt Murphy dans un communiqué.

Marvell et son rival Broadcom AVGO.O aident les entreprises de cloud computing à concevoir des puces personnalisées adaptées aux charges de travail de leurs centres de données, une activité en plein essor car les hyperscalers cherchent des alternatives aux processeurs d'IA polyvalents de Nvidia NVDA.O .

"Les actions de Marvell, comme de nombreux noms liés à l'IA , ont sous-performé le groupe des semi-conducteurs au cours des deux derniers trimestres. Nous pensons que les résultats et les perspectives meilleurs que prévu, bien qu'attendus, sont plus un soulagement pour les investisseurs qu'une confirmation de la vigueur des dépenses à court terme dans les centres de données", a déclaré Kinngai Chan, analyste de recherche senior chez Summit Insights.

Broadcom a déclaré mercredi qu'il prévoyait plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA l'année prochaine , signalant des gains de parts rapides sur un marché dominé par Nvidia NVDA.O , qui a publié le mois dernier des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre de janvier.

Pour le quatrième trimestre, Marvell a fait état d'une augmentation de 22 % de son chiffre d'affaires, à 2,22 milliards de dollars, soit un peu plus que les estimations de 2,21 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 80 cents a dépassé les estimations de 79 cents.

Le chiffre d'affaires du segment des centres de données, son activité la plus importante, a augmenté de 21 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars, alors que les estimations étaient de 1,64 milliard de dollars.