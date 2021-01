(AOF) - Martina Macpherson rejoint Oddo BHF comme Responsable de la Stratégie ESG pour l'Asset Management et le Private Equity. Cette nomination d'une experte reconnue de l'ISR (Investissement Socialement Responsable) s'inscrit dans l'engagement d'Oddo BHF AM de faire de l'investissement durable un pilier de sa création de valeur. A fin 2020, les principaux fonds ouverts intègrent des critères ESG, répondant ainsi à la demande croissante des investisseurs institutionnels et particuliers en Europe.

Dans son rôle nouvellement créé de responsable de la stratégie ESG pour l'Asset Management et le Private Equity, Martina aura comme première mission d'accélérer l'intégration de l'analyse extra-financière dans l'ensemble des gestions. Martina continuera également à participer activement aux réflexions de place visant à promouvoir et formaliser au niveau européen un cadre ESG lisible et harmonisé pour les investisseurs. Martina devient membre des Comités de Direction d'Oddo BHF AM et d'Oddo BHF Private Equity.

De nationalité allemande, Martina McPherson a occupé depuis 20 ans différentes fonctions à responsabilité dans le monde de la finance responsable en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle a dernièrement exercé en tant que Senior Vice President ESG & Engagement Strategy chez Moody's. Auparavant elle a été en charge de l'ESG dans diverses institutions financières y compris Foreign & Colonial et Insight IM à Londres. Martina est diplômée en droit et sciences humaines de l'université Goethe de Francfort en Allemagne.