Martin Vial rejoint Montefiore Investment en qualité de Senior Advisor

(AOF) - Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de services en France, annonce la nomination de Martin Vial en tant que Senior Advisor à compter du 7 juin 2022.

Il mettra à profit ses 40 années d'expérience de dirigeant dans les métiers de services et d'actionnaire professionnel, notamment à la tête d'Europ Assistance et de l'APE (Agence des participations de l'Etat), ainsi que ses connaissances dans l'accompagnement, le développement et la direction de grands groupes et ETI français et européens.

Après différentes responsabilités au sein de cabinets ministériels, Martin Vial est nommé PDG de l'Aéropostale en 1993, puis devient Directeur général du Groupe La Poste en 1997. En décembre 2000, il est nommé Président du Groupe La Poste et parallèlement Vice-Président de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP).

Entre 2003 et 2014, il assure les responsabilités de Directeur général du Groupe Europ Assistance, leader mondial du marché de l'assistance.

En 2015, Martin Vial est nommé Commissaire aux participations de l'Etat. Il reste Directeur général de l'APE jusqu'au 1er juin 2022.

" Cette nomination conforte la pertinence et la pérennité de la stratégie focus & growth de Montefiore ainsi que son ambition d'adresser des marchés plus larges et plus internationaux. " a commenté Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment.