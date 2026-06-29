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Martin Marietta va fusionner avec Lhoist North America dans le cadre d'une opération de 13,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec modification des sources tout au long du texte)

Le fabricant de matériaux de construction Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé lundi qu'il allait fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur de 13,5 milliards de dollars, dette comprise.

Les actions de la société basée à Raleigh, en Caroline du Nord, ont reculé d'environ 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Martin Marietta financerait l'opération à l'aide d'une combinaison de 7 milliards de dollars en espèces et d'actions évaluées à 6,5 milliards de dollars, a précisé la société.

La famille Berghmans, propriétaire de Lhoist – une entreprise industrielle belge familiale non cotée en bourse –, détiendrait environ 15% de Martin Marietta à la clôture de l'opération.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

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