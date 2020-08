Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Martin Marietta : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 27/08/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le titre Martin Marietta avance ce jeudi de +1,5%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, appréciant 'des tendances à long-terme intactes'. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 267 dollars sur la valeur, près de 60 dollars au-dessus des cours actuels. 'Alors que la demande devrait être sous pression au cours des prochains trimestres, le management est convaincu que les résultats des différentes unités devraient être résilients, avec un retour de la croissance au 2e semestre 2021', commente Jefferies.

Valeurs associées MARTIN MARIETTA AMEX 0.00% MARTIN MARIETTA NYSE +1.15%