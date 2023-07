Martin Currie lance un nouveau fonds actions internationales à Impact Social

(AOF) - Martin Currie, gérant spécialisé de Franklin Templeton, lance son premier fonds à impact social. Le FTGF Martin Currie Improving Society Fund, qui est un compartiment de la SICAV Franklin Templeton Global Funds plc domiciliée en Irlande, est classifié Article 93 selon la réglementation européenne sur la divulgation d'informations financières durables (« Sustainable Finance Disclosure Regulation », SFDR). Il sera initialement enregistré à la distribution en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.

Ce nouveau fonds d'actions internationales à impact social vise à générer une appréciation du capital à long terme tout en faisant progresser l'équité des chances sociales et en réduisant les inégalités.

Il investira au niveau mondial et à long terme dans un portefeuille concentré de fortes convictions sur 20-35 entreprises qui contribuent à trois piliers d'impact : l'amélioration du bien-être, l'amélioration de l'inclusion sociale et le soutien à une transition juste vers une économie durable.

Avec plus de 70 années d'expérience dans la gestion internationale, l'équipe d'investissement du fonds est basée à Edimbourg et est composée de Lauran Halpin (Portfolio Manager et Head of Impact Equities) et John Gilmore (Portfolio Manager, Impact Equities and Stewardship, Sustainability & Impact Specialist).

David Sheasby, Head of the Stewardship, Sustainability and Impact team, agira en tant que conseiller auprès de l'équipe d'investissement, fort de son expertise en matière d'actionnariat actif et de cadres d'impact.