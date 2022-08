Marsh&Mclennan lance la première assurance au monde autour des énergies renouvelables

(AOF) - Broker Marsh, la filiale du groupe de gestion des risques Marsh&Mclennan, a annoncé lundi le lancement de la première assurance au monde dédiée aux projets d'énergie à base d'hydrogène dans un contexte d'accélération de la lutte contre le changement climatique.

"L'installation de Marsh est un développement important pour le secteur de l'assurance qui contribuera à l'accélération de la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables", a déclaré Andrew George, responsable mondial, énergie et électricité, Marsh Specialty.

"Alors que l'industrie mondiale de l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert, se développe rapidement pour répondre à la demande, le mécanisme réduira la complexité de la sécurisation des options de transfert de risque pour les opérateurs de toutes tailles et renforcera la confiance des investisseurs et des prêteurs dans la réalisation des délais ambitieux de leurs projets."

Les clients de Marsh peuvent soit opter pour une couverture pour la phase de démarrage, soit choisir une police de risques combinés qui s'étend aux opérations de la première année, a déclaré la société basée à New York.

Selon un rapport publié en juin par la société norvégienne de conseil en énergie DNV, l'hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone ne représenterait que 5% du mix énergétique final mondial d'ici à 2050, ce qui est insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques.

Pour respecter l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050, l'hydrogène devrait atteindre 13%.

