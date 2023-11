Mars rachète Hotel Chocolat pour 534 millions de livres, l'action en ébullition

Le géant américain de l'agroalimentaire Mars a annoncé jeudi un accord pour racheter la chaine britannique de magasins Hotel Chocolat pour 534 millions de livres en numéraire, et compte développer sa présence au Royaume-Uni et à l'étranger.

( AFP / JOHN THYS )

L'enseigne haut de gamme, qui compte pour l'instant 130 magasins, essentiellement au Royaume-Uni, voyait son action en ébullition: +161% à 363,00 pence à 14H10 GMT à la Bourse de Londres.

"Nous savons que notre marque est bien reçue à l'international, mais des difficultés de chaîne d'approvisionnement ont freiné notre développement" à l'étranger, a commenté Angus Thirlwell, cofondateur et directeur général d'Hotel Chocolat, cité dans un communiqué commun.

De son côté, Mars, fabricant des M&Ms ou des barres chocolatées Snickers entre autres, estime que le rachat va lui permettre de "renforcer son engagement dans le Royaume-Uni" où il est présent depuis 1932 et emploie actuellement environ 10.000 personnes.

Hotel Chocolat a passé une perte après impôts de 6,2 millions de livres pour son exercice décalé 2023/2024 achevé le 3 juillet, réduite toutefois sur un an comparé à celle de 9,4 millions de livres enregistrée un an plus tôt.

Le groupe justifie dans le communiqué d'acquisition jeudi que ces résultats annuels "décevants" reflètent une année de "transformations" pour gérer "les conséquences de la croissance rapide précédente d'Hotel Chocolat", qui vend toute une gamme de bouchées ou barres chocolatées sophistiquées, mais aussi des kits de fondue au chocolat ou autres confiseries alléchantes.

Au premier trimestre, Hotel Chocolat a mis en avant "un progrès notable" avec des ventes dans les magasins britanniques en hausse de 14% sur un an, des réductions de coûts et des ouvertures de nouveaux magasins.