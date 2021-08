Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : retour aux bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Marriott International dévoile un bénéfice net ajusté de 260 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit un BPA de 79 cents, à comparer à une perte de 184 millions (soit 57 cents par action) un an auparavant. La chaine hôtelière a vu son EBITDA ajusté multiplié par neuf à 558 millions de dollars, avec un RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable accru de 262,6% à dollar constant, par rapport à un deuxième trimestre 2020 frappé de plein fouet par la pandémie.

