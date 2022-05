Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott: reprise de la distribution de dividendes information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, Marriott indique reprendre la distribution de dividendes, son conseil d'administration déclarant un dividende de 0,30 dollar par action payable le 30 juin aux actionnaires inscrits au 16 mai.



La chaine hôtelière revendique un bénéfice net ajusté plus que multiplié par douze en comparaison annuelle à 413 millions de dollars, soit 1,25 dollar par action, et un EBITDA ajusté de 759 millions contre 296 millions au premier trimestre 2021.



Le RevPAR comparable en dollars constants à l'échelle du système a augmenté de 96,5% (+99,1% en Amérique du Nord et +88,5% à l'international), grâce à 'la plus forte hausse de la demande mondiale depuis le début de la pandémie en 2020'.





