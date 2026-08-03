Marriott prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison de la baisse des voyages au Moyen-Orient

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L'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O a annoncé lundi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, la baisse de chiffre d'affaires due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant éclipsé les gains générés par la Coupe du monde de football et la demande touristique estivale.

L'action Marriott a reculé de 3,5% en pré-ouverture.

Les perspectives du secteur du voyage restent incertaines pour le reste de l’année, car la volatilité des échanges commerciaux et une guerre prolongée au Moyen-Orient risquent de faire grimper les coûts pour les consommateurs et de freiner les dépenses mondiales consacrées aux loisirs.

“Dans la région EMEA, le RevPAR a reculé de plus de 5%, la hausse enregistrée en Europe ayant été contrebalancée par une baisse de 43% au Moyen-Orient”, a déclaré le directeur général Anthony Capuano.

Le RevPAR est un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d’occupation.

Marriott prévoit un bénéfice par action ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,74 et 2,82 dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes (2,87 dollars), selon les données compilées par LSEG.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a continué de peser sur le chiffre d’affaires des opérateurs hôteliers, malgré une forte hausse du taux d’occupation due à une demande touristique estivale soutenue et à des prix plus élevés pendant la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever.

Marriott, dont le siège se trouve à Bethesda, dans le Maryland, prévoit désormais que le revenu par chambre disponible (RevPAR) pour 2026 progressera de 3% à 3,5%, contre une hausse de 2% à 3% dans ses prévisions précédentes.

La semaine dernière, ses concurrents Hilton et Hyatt ont également revu à la hausse leurs prévisions de revenus par chambre pour 2026, tout en signalant un impact négatif dans les régions du Moyen-Orient .