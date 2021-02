Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : plongeon du BPA trimestriel avec la pandémie Cercle Finance • 18/02/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Marriott International dévoile un bénéfice net ajusté de 39 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2020, soit un BPA de 12 cents à comparer à 1,51 dollar un an auparavant, mais globalement en ligne avec le consensus de marché. Le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable de la chaine hôtelière a plongé de 64,1% à dollar constant (dont -64,6% en Amérique du Nord), reflétant 'l'impact significatif de la pandémie de Covid-19 et des efforts pour la contenir'. 'Si l'environnement actuel demeure difficile, nous pensons que notre condition financière demeure solide et voyons le reste de 2021 avec optimisme', déclare Leeny Oberg, le directeur financier (CFO) du groupe.

