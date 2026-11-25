Le groupe hôtelier américain poursuit son expansion en Chine, où il vient de franchir le cap des 800 établissements.

Marriott International annonce l'ouverture du JW Marriott Hotel Beijing Dongzhimen, un nouvel établissement haut de gamme situé dans la capitale chinoise. L'hôtel compte 413 chambres.

Cette ouverture intervient alors que Marriott vient de franchir le cap des 800 hôtels en Grande Chine, huit mois seulement après avoir inauguré son 700e établissement dans la région.